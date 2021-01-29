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23:03, 29 января 2021

В центре Москвы в воскресенье вводятся ограничения

В полиции поясняют, что это связано с призывами к несогласованным акциям протеста 31 января. МВД предупреждает, что для пешеходов будут перекрыты некоторые улицы в пределах Бульварного кольца. Также с 8 утра будут закрыты на вход и выход семь станций метро. Эти ограничения будут действовать до особого распоряжения. В районах перекрытий будут закрыты магазины и кафе, добавляют в мэрии. В центре Москвы не будут продавать алкоголь в стеклянной таре. 



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