В Китае казнили топ-менеджера инвестиционной компании Лай Сяомина

Его ранее признали виновным в коррупции, хищении бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и двоеженстве. По версии следствия, Лай получал взятки в обмен на помощь в продвижении по службе или в переводе на другую работу. Помимо поста в государственной компании, управлявшей активами, приговоренный также занимал влиятельные должности в китайской компартии.