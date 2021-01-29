В Китае казнили топ-менеджера инвестиционной компании Лай Сяомина

Его ранее признали виновным в коррупции, хищении бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и двоеженстве. По версии следствия, Лай получал взятки в обмен на помощь в продвижении по службе или в переводе на другую работу. Помимо поста в государственной компании, управлявшей активами, приговоренный также занимал влиятельные должности в китайской компартии.
2021-01-29T22:32:52+03:00
2021-01-29T22:32:52+03:00
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22:32, 29 января 2021
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