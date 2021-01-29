Израиль расценивает взрыв у своего посольства в Индии как террористический акт

В дипломатических представительствах страны по всему миру усилены меры безопасности, — передает агентство Reuters. Самодельное взрывное устройство сработало на дороге возле здания посольства, сообщается, что пострадали несколько машин, ранений никто не получил. Как пишет местная газета Hindustan Times, случившееся может быть связано с годовщиной установления дипломатических отношений между Иерусалимом и Нью-Дели, которое произошло 29 лет назад.
2021-01-29T22:32:26+03:00
2021-01-29T22:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 29 января 2021
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