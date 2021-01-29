Жительница Ленинградской области, которую ударил ногой росгвардеец, подала жалобу в Следственный комитет

Маргарита Юдина и ее защита требуют ответить, какое решение было принято ведомством по уже поданным заявлениям о возбуждении уголовного дела против полицейского. Сегодня Юдину выписали из больницы, куда ее повторно госпитализировали на днях. Ранее она была доставлена в госпиталь сразу после инцидента с росгвардейцем. Адвокаты Юдиной тем временем обращают внимание, что что за машиной, на которой они вместе с подзащитной покинули медучреждение, следовали автомобили наружного наблюдения, пишет интернет-издание «Фонтанка».