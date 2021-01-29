Часть кафе и магазинов в центре Москвы будет закрыта в это воскресенье

Все они расположены поблизости от тех районов, где полиция вводит ограничения для пешеходов, сказал агентству ТАСС глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, Кроме того, по его словам, в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00. Ранее в полиции также предупредили, что на вход и выход с 8 утра и до особого распоряжения будут закрыты семь станция столичного метро. Все это связано с планами сторонников Алексея Навального провести несогласованные акции, поясняют в Главном управлении МВД по столице.