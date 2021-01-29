По меньшей мере десять человек погибли в результате крупной автомобильной аварии под Самарой

Участниками ДТП стали рейсовый микроавтобус и грузовик с прицепом.

Следователи до сих пор выясняют обстоятельства смертельной аварии. По предварительной версии, на федеральной трассе М-5 «Урал» фуру занесло, после чего она столкнулась лоб в лоб с микроавтобусом. Он оказался почти полностью разрушен. При этом в Следственном комитете не исключили, что к ДТП мог привести и маневр автобуса, пошедшего на обгон. К спасательной операции привлечены несколько десятков человек и единиц техники, рассказал начальник пресс-службы самарского управления МЧС Мирослав Пивень.

По последним данным, в результате аварии, помимо погибших, пострадало 15 человек, из них 13 было госпитализировано.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть более двух лиц по неосторожности.