Московская полиция вводит ограничения в столице в это воскресенье

В частности, будут закрыты для прохода ряд улицы в городе. С 08.00 часов утра закроются на вход и выход станции московского метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город, говорится на сайте столичного главка. По словам представителей ведомства, это связано с призывами к участию в несогласованной акции 31 января. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

В МВД ранее предупредили о последствиях для участников таких акций. Со своим предупреждением выступила и генпрокуратура, сказал представитель ведомства Андрей Иванов. Андрей Иванов напомнил, что за участие в неразрешенных акциях может грозить уголовное наказание по нескольким статьям.