Российская компания «Аэрофлот» сокращает количество своих зарубежных рейсов по 13 направлениям

С 28 марта и до конца апреля снижается количество полетов в Анталью, Дубай, Хельсинки, Токио, Лондон, Каир и еще ряд городов. Ранее «Аэрофлот» продлил до 30 апреля закрытие почти 90 регулярных международных рейсов. Ряд государств в Европе ранее ужесточили карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса.