Российская компания «Аэрофлот» сокращает количество своих зарубежных рейсов по 13 направлениям

С 28 марта и до конца апреля снижается количество полетов в Анталью, Дубай, Хельсинки, Токио, Лондон, Каир и еще ряд городов. Ранее «Аэрофлот» продлил до 30 апреля закрытие почти 90 регулярных международных рейсов. Ряд государств в Европе ранее ужесточили карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса.
2021-01-29T21:40:51+03:00
2021-01-29T21:40:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:40, 29 января 2021
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