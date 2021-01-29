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Эксклюзив Эха 21:39, 29 января 2021

Шестимесячному Мише Бахтину до сих пор не сделали инъекцию «Золгенсма», сбор денег на которую закончился 31 декабря

Шестимесячному ребенку Мише Бахтину со спинальной мышечной атрофией из Екатеринбурга до сих пор не сделали инъекцию «Золгенсма», сбор денег на которую закончился 31 декабря. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Проблемная ситуация с Мишей Бахтиным. Мы собрали на препарат «Золгенсма». Сейчас ребенок находится под очень хорошим добросовестным наблюдением врачей в Москве. Договор заключен, сбор денег закончен месяц назад, но саму постановку укола назначили аж на 19 февраля. Это означает, что пройдет 50 дней с момента сбора денег. Но каждый день отмирают десятки тысяч мотонейронов, которые не восстановятся, ведь сама инъекция фиксирует болезнь в той точке, в которой она находится. Поэтому ждать здесь нельзя», — отметил Д.Муратов.

Он добавил, что не знает, в чем причина задержки. «Мы сейчас обратились к Минздраву», — заключил Д.Муратов.



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