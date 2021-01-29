Евросоюз запретил вывозить без специального разрешения вакцины от коронавируса

В Брюсселе говорят, что такой шаг должен обеспечить своевременный доступ к препаратам для всех граждан ЕС. Запрет действует до конца марта. Он касается только тех компаний, с которыми Евросоюз заключил предварительные соглашения о поставках, — добавили представители сообщества. Тем временем, европейское агентство лекарственных средств одобрило для использования уже третью вакцину. Ее разработкой занималась британско-шведская компания AstraZeneca.

