Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что больше половины горожан перенесли коронавирус

Он ссылается на данные аналитических исследований, которые проводит городское руководство. Сейчас в Москве по официальным данным живет более 12,5 млн. человек. Собянин добавил, что резервные госпитали в городе для заразившихся коронавирусом будут работать минимум до осени, или даже следующей зимы.

