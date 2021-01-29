Он ссылается на данные аналитических исследований, которые проводит городское руководство. Сейчас в Москве по официальным данным живет более 12,5 млн. человек. Собянин добавил, что резервные госпитали в городе для заразившихся коронавирусом будут работать минимум до осени, или даже следующей зимы.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что больше половины горожан перенесли коронавирус
Он ссылается на данные аналитических исследований, которые проводит городское руководство. Сейчас в Москве по официальным данным живет более 12,5 млн. человек. Собянин добавил, что резервные госпитали в городе для заразившихся коронавирусом будут работать минимум до осени, или даже следующей зимы.