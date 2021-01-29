Пресненский суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела о применении насилия к сотруднику полиции

Валерий Евсин работает в такси. По словам его защиты, задержанного обвинили в том, что он кинул металлическое ограждение в сторону полицейского. Ранее его задержали, составив административный протокол о создании помех движению транспорта и пешеходов. Тогда Евсина оштрафовали на 15 тысяч рублей.

