Московское управление МВД вводит ограничения на передвижения пешеходов в городе в это воскресенье

Как пояснили в ведомстве, это связано с возможные несогласованными акциями протеста в столице. В частности, как передает агентство «Интерфакс», планируется закрыть на вход и выход семь станций метро в центре. С 08.00 часов утра и до особого распоряжения не будут пропускать и выпускать со станций Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город, сказали в столичном главке полиции. Ранее ведомство предупредило об ответственности участников неразрешенных выступлений.