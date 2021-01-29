Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» собрал в российском прокате более двух миллиардов рублей

Он стал четвертой отечественной картиной, сборы которой превысили такую сумму, — сообщает пресс-служба кинокомпании Disney. До этого рекорд устанавливали комедия «Холоп», спортивная драма «Движение вверх» и исторический боевик «Т-34». «Корень зла» стал вторым фильмом в трилогии «Последний богатырь», первая часть которой вышла в 2017-ом году.