Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» собрал в российском прокате более двух миллиардов рублей

Он стал четвертой отечественной картиной, сборы которой превысили такую сумму, — сообщает пресс-служба кинокомпании Disney. До этого рекорд устанавливали комедия «Холоп», спортивная драма «Движение вверх» и исторический боевик «Т-34». «Корень зла» стал вторым фильмом в трилогии «Последний богатырь», первая часть которой вышла в 2017-ом году.
2021-01-29T21:07:37+03:00
2021-01-29T21:07:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 29 января 2021
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