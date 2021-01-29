Около четырехсот человек пострадали в результате недавних столкновений на севере Ливана

Протесты вспыхнули в городе Триполи. В них участвовали недовольные ограничительными мерами из-за коронавируса. Как передает агентство Франс Пресс, жители Триполи выходят на протесты уже четыре ночи подряд. Они бросают в силовиков бутылки с зажигательной смесью, стреляют фейерверками и кидают камни. Те в ответ применяют слезоточивый газ и другие спецсредства.

Последние пару лет Ливан переживает самый тяжелый экономический кризис после окончания гражданской войны. Больше половины населения, по данным ООН, сейчас живет за чертой бедности.