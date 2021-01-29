Инсайдер: Один из авторов репортажа Mash о «дворце Путина» может быть связан с администрацией президента России

Один из авторов репортажа интернет-издания Mash о так называемом «дворце Путина» может быть связан с администрацией президента России, — пишет интернет-издание Инсайдер. Главный редактор Mash Максим Иксанов, по сведениям журналистов, проживает в доме, который принадлежит управлению делами президента. Кроме того, во время недавних карантинных ограничений в Москве, он получал цифровые пропуска из президентской администрации. В видеофильме, который сегодня выпустило издание Mash, Иксанов рассказывает о том, что на объекте в Прасковеевке, о котором говорилось в расследовании Алексея Навального и его соратников, на самом деле уже несколько лет идет стройка, были показаны пустые комнаты. Сам Иксанов публикацию Инсайдера о возможных связях с Кремлем пока не комментировал.