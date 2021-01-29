Bloomberg: Российские власти всерьез обеспокоены массовыми протестами

Российские власти, как утверждает американское агентство Bloomberg, всерьез обеспокоены массовыми протестами. Сразу два близких к Кремлю источника утверждают, что администрация президента ищет способы снизить уровень общественного недовольства. Напряжение в обществе, по словам собеседников агентства, растет на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом. Сами акции протеста, по словам тех же источников, усиливают напряженность в политической элите. При этом социологические исследования показывают, что поддержка Навального растет в особенности среди молодежи, — рассказал еще один источник агентства, знакомый с результатами исследования.
2021-01-29T21:05:55+03:00
2021-01-29T21:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 29 января 2021
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