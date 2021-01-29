Сотрудники силовых структур задержали в Москве председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова

Как рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Банкиру может грозить до десяти лет лишения свободы. В то же время, каких-либо подробностей этого дела собеседники агентства не раскрывают. По данным агентства, Басманный суд выбрал в качестве меры пресечения домашний арест. Голованов возглавляет МСП Банк почти пять лет. Сам банк входит в первую сотню рейтинга агентства Интерфакс по размеру активов.

