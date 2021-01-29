Муратов: Анонсированный Путиным «Круг добра» не может помогать больным детям из-за задержки с регистрацией в Минюсте

Анонсированный президентом Владимиром Путиным фонд «Круг добра» до сих пор не может приступить к оказанию помощи детям с орфанными заболеваниями из-за задержки с регистрацией в Министерстве юстиции. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Начали копиться проблемы. Вчера получил письмо от Кирилла Петрова из Москвы. Ребенку 3 месяца. «Спинразу» не назначают – ждут, когда заработает фонд «Круг добра», о котором заявил президент. Но Минюст до сих пор этот фонд не зарегистрировал. Таким образом все стоит на паузе», — отметил он.

Д.Муратов также рассказал о 20-летней девушке со спинальной мышечной атрофией Элине Абдрашитовой из Татарстана. «Она уже почти не дышит. Ей нужна «Спинраза», но ей уже не 18 лет – значит, в отношении нее ничего не решается. Мы обратились к президенту Татарстана, готовим доклад для главы Минздрава Михаила Мурашко. И я обращаюсь к Александру Ткаченко, который назначен главой фонда «Круг добра», что пора действовать, раз все замерли в ожидании», — заключил главред «Новой газеты».