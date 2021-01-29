Одна из комиссий Общественной палаты России просит РКН добиться удаления TikTok из официальных интернет-магазинов

Одна из комиссий Общественной палаты России просит Роскомнадзор добиться удаления приложения TikTok из официальных интернет-магазинов. В обращении от лица представителей комиссии по демографии и защите детей говорится, что к ним поступают многочисленные обращения граждан, которые жалуются на призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях, — передает агентство РИА Новости. О реакции ведомства, а также администрации социальной сети TikTok, пока неизвестно.
2021-01-29T20:34:06+03:00
2021-01-29T20:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 29 января 2021
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