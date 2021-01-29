Бывшего полицейского, которого уволили после дела Ивана Голунова, вновь наняли на госслужбу

Юрий Девяткин возглавил Контрольно-счетную палату Брянской области, — пишет местное издание «Новости Брянска». Ранее он руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков столичного главка полиции. По некоторым данным, утверждение Девяткина на новую должность в областной думе проходило в закрытом режиме.

В Кремле комментировать назначение Девяткина не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что этот вопрос не является прерогативой федерального центра, но, насколько ему известно, сам Девяткин не был поражен в правах. По делу о подброшенных специальному корреспонденту издания «Медуза» наркотиках сейчас проходят несколько бывших московских полицейских.