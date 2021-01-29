Министерство здравоохранения России планирует за полгода привить от коронавируса 60% россиян

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, таких результатов можно достигнуть и раньше, если необходимые объемы предоставит промышленность. Сейчас, по словам министра, выпущено более 4 миллионов доз вакцины. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что власти планируют привить 60% населения в этом году. Между тем, интернет-издание «Медуза» обращает внимание, что точных данных о числе россиян, которые уже получили вакцину, официально не раскрывается. Есть только отрывочные сведения разной степени актуальности из нескольких десятков регионов и пары ведомств.
2021-01-29T20:04:49+03:00
2021-01-29T20:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 29 января 2021
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