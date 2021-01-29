Белоруссия повышает с 1 февраля тарифы на транзит нефти

Он вырастет более чем на 6,5%, — объявили сегодня в Минске. При этом в министерстве антимонопольного регулирования республики напомнили, что в прошлом году произошло значительное снижение объема прокачки российской нефти по сравнению с запланированным. Это сказалось на выручке местного оператора нефтепровода «Дружба». Белорусские власти, как подчеркнули чиновники, предложили для компенсации недополученных доходов повысить в этом году тариф на транспортировку на 24,5%. При этом российская сторона, как отмечают в Минске, подобную инициативу не поддержала.
2021-01-29T20:04:30+03:00
2021-01-29T20:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 29 января 2021
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