Белоруссия повышает с 1 февраля тарифы на транзит нефти

Он вырастет более чем на 6,5%, — объявили сегодня в Минске. При этом в министерстве антимонопольного регулирования республики напомнили, что в прошлом году произошло значительное снижение объема прокачки российской нефти по сравнению с запланированным. Это сказалось на выручке местного оператора нефтепровода «Дружба». Белорусские власти, как подчеркнули чиновники, предложили для компенсации недополученных доходов повысить в этом году тариф на транспортировку на 24,5%. При этом российская сторона, как отмечают в Минске, подобную инициативу не поддержала.