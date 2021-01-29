Суд отправил под домашний арест всех задержанных по делу о нарушении санитарных норм на субботних акциях

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест всех задержанных по делу о нарушении санитарных норм на субботних акциях протеста. Фигурантами являются пять человек. Это соратники оппозиционного политика Алексея Навального, в том числе, его брат Олег. В минувшую среду по этому делу в Москве по почти двум десяткам адресов прошли обыски.

Между тем, сторонники Навального хотят провести в это воскресенье новые акции в поддержку политика. В МВД и Генпрокуратуре предупреждают о том, что они не согласованные и их участники понесут ответственность.