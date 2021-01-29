Ограничения на ночную работу общепита снимают в Петербурге

Новые правила начнут действовать с субботы, — объявили сегодня в Смольном. Кафе и рестораны, в том числе те, что расположены в торговых центрах, смогут принимать посетителей круглосуточно, — заверили в городской администрации. На протяжении нескольких месяцев в Петербурге предприятия общепита работали лишь с 6 утра и до 11 вечера. Еще более жесткие ограничения вводились в дни новогодних праздников.