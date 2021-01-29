В Москве, по некоторым данным, по делу о стычках с росгвардейцами задержан несовершеннолетний

Об этом агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах. До этого по аналогичным делам были задержаны семь человек. Из них шестеро уже арестованы. Еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
2021-01-29T19:34:58+03:00
2021-01-29T19:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 29 января 2021
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