Президент США Джо Байден призвал российское руководство освободить Алексея Навального

Об этом речь шла в телефонном разговоре на этой неделе, — сообщили в Белом доме. Также Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о вмешательстве в выборы в прошлом году в США и об одной из крупнейших кибератак на американские ведомства и компании, — передает агентство Reuters. В то же время, в американской администрации добавили, что решение о санкциях в отношении России будет зависеть от результатов рассмотрения обстоятельств отравления Навального и действия киберпреступников. Пресса писала, что к взлому могут быть причастны хакеры, связанные с российской разведкой. В Москве это отрицают.
2021-01-29T19:13:29+03:00
2021-01-29T19:13:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:13, 29 января 2021
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