Японский премьер-министр Есихидэ Суга намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом

По его мнению, это будет символизировать победу человечества над коронавирусом, сказал глава правительство в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме. Ранее японская пресса писала, что кабинет министров не исключает отмену игр из-за пандемии.
2021-01-29T19:08:17+03:00
2021-01-29T19:08:17+03:00
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19:08, 29 января 2021
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