«Открытые медиа»: «Почта России» использовала нецензурную лексику в документе для госзакупок

«Почта России», как утверждает интернет-издание «Открытые медиа», использовала нецензурную лексику в документе для госзакупок. Ранее компания разместила заказ на выполнение работ по развитию своего мобильного приложения. Необычную формулировку допустили в одном из пунктов, где разъясняется техническое задание и описывается, чем отличается один элемент кода от другого. Из комментария можно сделать вывод, что заказчик сам не представляет, в чем их отличие.
2021-01-29T19:07:59+03:00
2021-01-29T19:07:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782081-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:07, 29 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Песков: Кремль не рассматривает возможность присоединения Донбасса к России Накануне глава RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, сказала, что жители востока Украины хотят жить у себя дома и иметь возможность быть русскими, и призвала Москву присоединить этот регион…