«Открытые медиа»: «Почта России» использовала нецензурную лексику в документе для госзакупок

«Почта России», как утверждает интернет-издание «Открытые медиа», использовала нецензурную лексику в документе для госзакупок. Ранее компания разместила заказ на выполнение работ по развитию своего мобильного приложения. Необычную формулировку допустили в одном из пунктов, где разъясняется техническое задание и описывается, чем отличается один элемент кода от другого. Из комментария можно сделать вывод, что заказчик сам не представляет, в чем их отличие.