Маргариту Юдину, пострадавшую на несогласованном митинге в Петербурге, выписали из больницы

Маргариту Юдину, пострадавшую на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге, выписали из больницы после повторной госпитализации. Она будет продолжать лечение дома. Об этом в эфире телеканала «Дождь» сообщил адвокат Маргариты Юдиной Евгений Смирнов.

Также Юдина подала жалобу в Следственный комитет. Маргарита Юдина и ее защита требуют ответить, какое решение было принято ведомством по уже поданным заявлениям о возбуждении уголовного дела против полицейского. Адвокаты Юдиной тем временем обращают внимание, что что за машиной, на которой они вместе с подзащитной покинули медучреждение, следовали автомобили наружного наблюдения, пишет интернет-издание «Фонтанка».