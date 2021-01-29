В руководстве иркутского горкома КПРФ поддержали субботние протесты в российских городах

В заявлении, которое было опубликовано на сайте организации, говорится, что обвинения чиновников в коррупции во многом обоснованы. Кроме того, иркутские коммунисты считают, что протесты были обусловлены реформами последних лет. При этом они подчеркивают, что организация не является сторонником самого Алексея Навального, однако поддерживает тех, кто выступает против политических репрессий и за социальную справедливость.

Между тем, лидер компартии Геннадий Зюганов недавно обвинял Навального в том, что тот помогает внешним силам, которые хотят сместить президента Владимира Путина по сценарию цветных революций.

