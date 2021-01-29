ГП и МВД выступили с предостережениями из-за возможных несогласованных акций в поддержку Навального 31 января

Генпрокуратура и МВД выступили с предостережениями из-за возможных несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января. В прокуратуре, в частности, пригрозили участникам статьей о массовых беспорядках. А в МВД утверждают, что организаторы несогласованных акций призывают к насилию в отношении силовиков.

Сразу в нескольких российских городах, как выяснило интернет-издание «Открытые медиа», власти намерены устроить концерты, рассчитанные на молодежную аудиторию. Например, лишь на днях было объявлено о проведении рэп-фестиваля в Уфе и двухдневного празднования юбилея маршрута «Золотое кольцо» в Ярославле. Еще в нескольких городах на площадках, где сторонники Навального планировали устроить несогласованные акции, власти различных городов решили провести ярмарки и спортивные мероприятия. Одновременно при этом отказывая в согласовании митингов из-за коронавирусных ограничений.

Впрочем, как пишет интернет-издание, в других регионах меры более жесткие. Так, в Смоленске запретили транспортное движение в центре города на протяжении большей части выходных, объяснив это проведением массовых мероприятий, хотя в официальном плане о них не говорится. А на центральной площади планируется установить хоккейную площадку. В Челябинске, впрочем, решили просто перекрыть некоторые улицы. А в Новосибирске городские власти ввели сухой закон – правда, продлится он только 31 января.

Во время протестных акций в Москве летом 2019 года власти в дни митингов также неоднократно организовывали бесплатные музыкальные фестивали в Парке Горького.