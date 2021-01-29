Сюжет об объекте под Геленджиком, который называют дворцом Путина, показал один из российских федеральных телеканалов

Сюжет об объекте под Геленджиком, который также называют дворцом Путина, показал один из российских федеральных телеканалов. В коротком комментарии одного из строителей утверждается, что речь идет о гостинице с номерами, общими зонами и бассейном. Кроме того, там же показаны отделочные работы. Утверждается, что особняк пока не достроен.

Похожий сюжет чуть ранее опубликовало интернет-издание Mash. Он стал ответом на расследование Алексея Навального и его соратников, в котором утверждалось, что на самом деле объект имеет непосредственное отношение к российскому президенту. Сам Путин это отрицает.