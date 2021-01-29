МВД России призывает граждан воздержаться от несогласованных акций в это воскресенье

По данным ведомства, возрастает риск провокаций. В полиции предупреждают, что их сотрудники примут необходимые меры для поддержания общественного порядка. В МВД обвиняют организаторов неразрешенных мероприятий в том, что они призывают сторонников агрессивно действовать против силовиков и попытаются спровоцировать столкновения, — передает агентство РИА Новости.

Ранее об ответственности за участие в массовых мероприятиях предупредила Генпрокуратура. Там не исключили, что участники этих акций могут стать фигурантами дела о массовых беспорядках.

