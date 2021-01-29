Инвесторы-любители устроили флешмоб и в десятки раз подняли стоимость акций магазина игровых консолей GameStop

Инвесторы-любители с использованием соцсетей устроили флешмоб и в десятки раз подняли стоимость акций американского магазина игровых консолей GameStop. Это привело к масштабным потерям крупных брокеров на Уолл-стрит.

Эту, буквально, войну на фондовом рынке одни издания называют борьбой Давида с Голиафом, «Великим восстанием» или же войной бумеров с миллениалами, американский FoxNews даже констататировал, что биржа Уолл стрит сошла с ума. И причиной стала массированная кампания, организованная через социальную сеть Reddit.

Магазин GameStop (занимается продажей игровых консолей, а также дисков с видеоиграми и фильмами) терял в стоимости на протяжении последних 6 лет, — напоминает ВВС. Один из крупных инвесторов назвал его стратегию провальной за умирающий формат. На это ответили пользователи любительского форума частных инвесторов на площадке Reddit, которые скоординировавшись, начали скупку акций Gamestop — чтобы «лишить денег жадные фонды». Для этого они также использовали популярные среди любителей платформы вроде Robinhood. ВВС описывает и механизм — речь идет про хедж фонды, которые за плату одалживали акции у их владельцев, продавали инвесторам по одной цене, а затем выкупали — надеясь на снижение стоимости, чтобы разницу оставить себе. Но тут цены акций взлетели и фонды остались не у дел.

По сведениям Bloomberg, мнения аналитиков относительно происходящего расходятся: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся экономических институтов. Перевод ТАСС.

Экономической мини-революцией популистов называет то, что случилось на американских рынках аналитики агентства Reuters. Впрочем, здесь также говорят, что среди выгодоприобретателей оказались не только маленькие фонды, но и те, что покрупнее. Хотя, конечно же, больше всего потеряли как раз самые крупные из них.

Это совсем не тот капитализм, который нам обещали, — говорит в своем комментарии обозреватель телеканала FoxNews Такер Карлсон. То, что происходит на биржах — бъёт по экономике страны, а значит, не только инвесторам, но и простым людям, которые или лишаются работы, или теряют в зарплате.

С этим, правда, не согласна британская The Financial Times, она окрестила происходящее на рынке -— как то, что «люди всего лишь нашли лёгкий способ обогащения. Ни больше, ни меньше. И на этот раз — при помощи современных технологий и социальных сетей».

Во время последних торгов, акции компании GameStop потеряли в стоимости более 40%. Это случилось после того, как несколько платформ ограничили торговлю ими для того, чтобы ослабить давление на фондовый рынок