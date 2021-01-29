Актёр Василий Лановой скончался на 88-ом году жизни

Почти месяц назад он лёг в больницу с коронавирусом.

Памятник героям фильма «Офицеры», в котором Василий Лановой сыграл одну из самых известных ролей, сегодня завален букетами красных роз. Неравнодушные приносили их туда, к зданию Министерства обороны, весь день. В самом ведомстве память об артисте также почтили минутой молчания.

Василий Лановой в памяти многих останется в образе военного человека. Не только потому, что играл таких людей в фильмах «Война и мир» или «Павел Корчагин» но и потому что сам участвовал во многих мероприятиях Министерства обороны и выступал в его коллективах.

В последние годы артист также был одним сопредседателем штаба движения «Бессмертный полк». Победу над нацистской Германией он очень ценил, поскольку сам в детстве оказался на оккупированных территориях.

Родился Василий Лановой в 34-ом году в Москве. В 57-ом окончил Щукинское театральное училище, сразу после чего стал работать в Театре имени Вахтангова, в котором прослужил всю жизнь. Одной из главных своих ролей артист называл принца Калафа в спектакле «Принцесса Турандот», который долгие годы был знаменем театра.

С последних спектаклей с участием артиста прошло чуть больше месяца. Коллеги утверждали, что он оставлял впечатление сильного и здорового человека. Также, по словам директора театра Вахтангова Кирилла Крока, еще недавно все ждали, что Ланового выпишут из больницы.

Коронавирус у Василия Ланового выявили 31-ого декабря. Каких-либо серьёзных симптомов он не испытывал, но через несколько дней всё равно решил лечь в больницу на всякий случай. Точные причины смерти пока не раскрываются. Состояние здоровья артиста резко ухудшилось в ночь на четверг.

Прощание в Василием Лановым состоится в понедельник в театре имени Вахтангова.