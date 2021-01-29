Власти РФ второй день комментируют заявления Маргариты Симоньян, которая накануне предложила присоединить Донбасс к РФ

Российские власти уже второй день комментируют заявления главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян, которая накануне предложила присоединить Донбасс к России. Вчера же в МИДе это назвали личным мнением Симоньян, а сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не рассматривает возможности присоединения Донбасса.

Активность вокруг этой темы санкционирована российской администрацией, а целью является политический торг. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политический редактор информагентства «Росбалт», политолог Иван Преображенский. По мнению Ивана Преображенского, в случае необходимости Россия действительно готова возобновить военные действия на востоке Украины.