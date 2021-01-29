Российский генконсул в Эстонии тайно получил прививку от коронавируса вопреки местным правилам

Пока в соседней стране вакцинируют только граждан из групп риска, в которые дипломат не входит.

Генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков прошёл оба этапа вакцинации препаратом Пфайзер в больнице эстонского города Кохтла-Ярве. Журналисты зафиксировали, как он приехал к зданию клиники на машине с дипломатическими номерами. С пакетом, в котором звенело стекло, он вошёл в кабинет старшего врача отделения пульмонологии Вероники Ильиной, а через четверть часа покинул его уже без пакета, рассказывает портал «Делфи». Грибков подтвердил, что получил уже второй укол вакцины. По его словам, на процедуру он попал по медицинским показаниям из-за больных лёгких, а в пакете принёс сувениры медикам, которые лечили его в прошлом году.

Ильина поначалу отрицала, что сделала прививку дипломату, но потом задала журналистам вопрос, как бы они поступили, если бы в их распоряжении были свободные дозы вакцины. Председатель правления медучреждения Тармо Баклер запустил внутреннее расследование инцидента.

Эстония испытывает сложности с поставками препарата. Его получают лишь немногие медики и постояльцы домов престарелых.