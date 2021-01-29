Совет богословов духовного управления мусульман запросил состав вакцины «Спутник», чтобы определить ее халяльность, то есть допустимость для использования последователями ислама. Кстати, сегодня же вакцина «Спутник» была зарегистрирована в Иране.
2021-01-29T18:24:06+03:00
2021-01-29T18:24:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:24, 29 января 2021
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