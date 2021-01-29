Минпромторг не видит необходимости в заключении новых соглашений о регулировании цен на продукты, в том числе на яйца

Об этом сегодня заявил глава ведомства Денис Мантуров. Тем временем, как пишет сегодня «Коммерсантъ», кампания властей по борьбе с ростом цен на продукты набирает обороты. Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов, которые в последнее время поднимали цены. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ».

Еще одна новость от Минпромторга, которая заинтересует, прежде всего, тех, кто собирался покупать автомобиль: в текущем квартале ставки утилизационного сбора на легковые машины и грузовики планируется повысить на 25%.