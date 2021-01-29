Московские вузы с нового семестра вернутся к очному формату обучения

Приказ Министерства науки и образования начнет действовать с 8 февраля.

Большинство вузов будет применять смешанный формат обучения, — рассказал «Эху Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин. Смолин также отметил требования Роспотребнадзора к институтам: в аудитории может находиться ограниченное количество студентов, обязательно ношение масок и проветривание помещений.

Некоторые учебные заведения, однако, решили не торопиться и планируют вернуться с дистанционки чуть позже. Об этом «Эху Москвы» рассказал старший директор по коммуникациям Высшей школы экономики Андрей Лавров. Между двумя традиционными сессиями в Высшей школе экономики проходят еще две, поэтому администрация приняла решение отодвинуть переход в очный формат, добавил Андрей Лавров.