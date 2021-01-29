В парламент Башкирии внесли инициативу «снижать шансы» поступления в вуз за участие в несогласованных митингах

В парламент Башкирии внесли инициативу «снижать шансы» поступления в вуз за участие студентов и школьников в несогласованных митингах.

Инициировал законопроект депутат Госсобрания от партии «Патриоты России» Владимир Нагорный, сообщили «Эху» в Госсобрании Башкирии. Ранее госинформагенство «Башинформ» опубликовало суть предложения. В нем говорится о внесении проекта закона о возвращении в школьные дневники и журналы графы «Прилежание», и также со ссылкой на «местные СМИ» в статье утверждается, что законопроект «будет принят в ближайшее время».

Сам Нагорный журналисту «Эха» существование такой инициативы подтвердил, но отметил, что не говорил журналисту Башинформа о графе «Прилежание» и впервые услышал об этом. «Привлечение к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации и шествия. [За это] могут быть исключены из состава студентов. Я повторюсь, что в уставах многих высших учебных заведений эта фраза уже есть», — объяснил он.

Между тем в интервью изданию «ProUfu» Нагорный заявил, что еще не вносил законопроект и даже не оформлял инициативу в документальном формате. В законодательном собрании региона «Эху» подтвердили, что проект закон еще официально представлен не был.



Между тем глава Башкирии Радий Хабиров в разговоре с журналистами признал, что люди в ближайшее воскресенье на несогласованную акцию протеста выйдут.