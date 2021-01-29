Журналисты телеграм-канала Mash побывали в особняке, который Алексей Навальный называет «дворцом Путина»

Авторы материала показали здание изнутри, но не смогли узнать, кому все-таки принадлежит комплекс под Геленджиком.

Попасть в особняк, о которым последние две недели подробно писали как российские так и зарубежные издания, журналистам, по их словам, помог представитель технического надзора, который следит за возведением постройки уже шесть лет. Репортерам дали час на съемку объекта снаружи и внутри.

Главред издания Mash Максим Иксанов в начале ролика обратил внимание зрителей, что у парадного входа во дворец нет ворот и копии царского орла с короной Зимнего дворца. Экскурсия по комплексу началась под тревожное музыкальное сопровождение, автор поделился первыми впечатлениями. Журналист Mash описал упомянутые в расследовании Навального помещения. Добрался автор репортажа и до точки, где, по словам Навального, располагается так называемая аквадискотека. Автор обошел все помещения, они соединены гигантским коридором. Везде идет строительство. Предназначение комплекса осталось под вопросом.

Сюжет издания Mash сегодня днем уже показали в эфире гостелеканалов. Автор материала Максим Иксанов признался, что имя владельца по-прежнему остается тайной.

Ролик Mash после публикации в YouTube посмотрело меньше миллиона человек.

В Кремле репортаж Mash комментировать отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока с ним не ознакомились.

Этот репортаж не является полноценным опровержением расследования Алексея Навального. Такое мнение высказал «Эху Москвы» политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Еще одну попытку опровержения делает канал «Россия». Появились анонсы специального репортажа Александра Рогаткина. Показ репортажа анонсирован на 8 вечера по Москве.

Сегодня же появилось еще одна публикация, связанная с дворцом рядом с Геленджиком. Интернет-изданию «Медуза» удалось пообщаться с рабочими, некогда занятыми на строительстве здания. Из этого разговора выяснилось, что подземные помещения куда более масштабны, чем описывалось в материале ФБК. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказала журналист издания «Медуза», автор расследования Лилия Яппарова.

Власти, которые отрицают участие президента в этом проекте, ведут себя предсказуемо, хоть и неубедительно. Об этом в эфире «Эха» рассказал журналист Николай Сванидзе. Сам Николай Сванидзе считает, что расследования о дворце выглядят правдоподобно.

Издание Znak.com сегодня писало, что кто-то из друзей Путина может заявить о том, что владеет дворцом под Геленджиком. В публикации назывались имена Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов.

К сожалению, журналисты «Эха Москвы» не смогли получить реакцию авторов фильма Алексея Навального – практически все они сейчас находятся не на свободе. Мария Певчих, которая в окружении Алексея Навального отвечает за расследования, также отказалась комментировать, но ее реакция есть в Twitter.

Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков накануне в интервью Би-би-си рассказывал, что одной из главных целей его коллег сейчас является развенчание образа президента. Самого Волкова сегодня объявили в розыск.