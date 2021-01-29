Духовное управление мусульман России просит раскрыть состав вакцины «Спутник V»

Это должно помочь богословам решить, позволено ли ее использовать мусульманам, говорится в запросе, которое получило агентство ТАСС. Представители управления объясняют свое беспокойство тем, что к ним стали часто обращаться верующие, которых волнует, разрешена ли вакцина от коронавируса с точки зрения ислама. Это связано с тем, что определенные вещества в ее составе могут оказаться недозволительными для верующих, признают богословы.