Духовное управление мусульман России просит раскрыть состав вакцины «Спутник V»

Это должно помочь богословам решить, позволено ли ее использовать мусульманам, говорится в запросе, которое получило агентство ТАСС. Представители управления объясняют свое беспокойство тем, что к ним стали часто обращаться верующие, которых волнует, разрешена ли вакцина от коронавируса с точки зрения ислама. Это связано с тем, что определенные вещества в ее составе могут оказаться недозволительными для верующих, признают богословы.
2021-01-29T17:34:54+03:00
2021-01-29T17:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 29 января 2021
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