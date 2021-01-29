Бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск

Омский суд принял решение о ее заочном аресте по делу о превышении должностных полномочий, передает агентство ТАСС. По словам источника агентства, Солдатова из Омска отправилась на отдых на Мальдивы, откуда улетела в Дубай, где у нее квартира площадью 160 кв. метров. В отставку ее отправили в начале ноября, после того как два экипажа скорой помощи привезли своих пациентов с подозрением на коронавирус и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики объяснили свой шаг тем, что их пациентов не принимали ни в одной из больниц из-за отсутствия свободных мест.