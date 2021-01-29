Рэп-музыкант Тима Белорусских отрицает свой арест

В видеообращении, размещенном в социальных сетях, он также назвал ложью сообщения, будто у него дома обнаружили наркотики. О якобы найденных в квартире музыканта в Минске наркотиках ранее сообщило интернет-издание Mash.



Следственный комитет Белоруссии подтвердил уголовное дело в отношении рэп-музыканта Тимы Белорусских. По данным ведомства, в начале января его задержали в одном из игровых клубов в Минске. При обыске у артиста нашли небольшое количество наркотиков, пишет белорусское интернет-издание «Наша нива». Музыкант был выпущен под залог.