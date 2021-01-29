ГП предупредила участников воскресных акций, что они могут стать фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках

Генпрокуратура предупредила участников несогласованных воскресных акций, что они могут стать фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Это произойдет в случае провокаций и насилия на несогласованных мероприятиях, говорят в ведомстве. Там также напомнили, что уголовное наказание ждет тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность. Как пояснили представители Генпрокуратуры, предостережения выносятся после того, как сотрудники ведомства обнаружили в интернете призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января. Прокуратура потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам, где обнаружены эти призывы.