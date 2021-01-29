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Эксклюзив Эха 17:04, 29 января 2021

Полиция просит Тверской суд Москвы отправить под домашний арест соратников Алексея Навального

Брата оппозиционного политика Олега, Любовь Соболь и Марию Алехиной, а также главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и координатора штаба Навального Олега Степанова обвиняют по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе субботней акции протеста.

Выбор этой статьи может быть обусловлен опасениями властей и боязнью вызвать широкое негодование общества, сказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Илья Яшин, который приехал к суду поддержать задержанных. По мнению Ильи Яшина, общество все равно обратит внимание на вопиющее поведение властей по отношению к оппозиционерам.



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