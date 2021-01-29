Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза»

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало интернет-издание «Медуза». Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников. Об этом «Эху Москвы» рассказала автор публикации «Медузы» Лилия Яппарова. Лилия Яппарова добавила, что рабочим могли в любое время приказать оперативно подготовить территорию к приезду президента, который, однако, посещал это место не очень часто.

Свое видеорасследование о т.н. «дворце Путина» опубликовало интернет-издание Mash. Журналисты побывали на территории объекта, но ни одного из описанных в расследовании Навального помещений обнаружить там не удалось, сказал главный редактор издания Максим Иксанов. Максим Иксанов отметил, что за час он успел побывать в каждом помещении дворца, но везде наблюдал одну и ту же картину начальной стадии ремонта.

Президент Владимир Путин отрицает, что имеет отношение к стройке под Геленджиком. В ФСБ поясняли, что бесполетную зону в этой районе установили из-за дйятельности иностранной разведки. Представители ФСО настаивают, что ничего не охраняет в районе Геленджика.