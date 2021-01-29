Зампред комитета ГД по образованию: Вузам потребуется допфинансирование для успешного возврата к очному обучению

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин считает, что вузам потребуется дополнительное финансирование для успешного возврата к очному формату обучения, который запланирован на 8 февраля. Об этом депутат сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вернуться в аудиторный режим для преподавателей не проблема. Есть проблемы у университетов, связанные с тем, что Роспотребнадзор требует от них соблюдения довольно жестких условий. Во-первых, это постоянная термометрия, во-вторых, рассадка студентов в шахматном порядке и в определенном количестве на аудиторию. В-третьих, это специальные приспособления для очистки воздуха и маски. Вопрос в том, каких это потребует денег», — отметил О.Смолин.

Он напомнил, что представляет в Госдуме Омский регион. «Один из омских вузов посчитал, что на предыдущий семестр им потребовалось 25 млн рублей дополнительно, которых, конечно, никто не дал. Поэтому я думаю, что большинство вузов будут применять смешанный режим: лекции — в дистанционном формате, а практические занятия — в очном», — заключил О.Смолин.

Как сообщалось, московские вузы с нового семестра вернутся к очному формату обучения. Приказ Министерства науки и образования начнет действовать с 8 февраля.